Cuesta | Vittoria per la salvezza ma l’obiettivo è anche far crescere la squadra

Durante la conferenza stampa tenuta presso il Mutti Training Center di Collecchio, il difensore ha dichiarato che la vittoria ottenuta rappresenta un passo importante per la salvezza della squadra. Ha inoltre aggiunto che, oltre a puntare alla permanenza in campionato, l’obiettivo è anche quello di far crescere il gruppo e migliorare le prestazioni complessive. La partita contro il Pisa è stata analizzata come un risultato positivo in questa direzione.