Conferenza stampa D’Aversa alla vigilia di Torino Verona | L’obiettivo salvezza non è ancora stato raggiunto ma il Toro deve ambire a crescere La squadra ha valori importanti!
Alla vigilia della 32ª giornata di Serie A, l’allenatore del Torino ha parlato della partita contro Verona, sottolineando che l’obiettivo salvezza non è ancora stato raggiunto. Ha affermato che la squadra deve puntare a migliorare e ha evidenziato i valori importanti presenti nel gruppo. La conferenza si è focalizzata sulle aspettative per questa sfida, con D’Aversa che ha commentato l’importanza di crescere e di confermare il rendimento della squadra.
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