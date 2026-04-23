Nei giorni scorsi Pessina sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti ed avrebbe risposto alle domande. La posizione di Pessina si aggiunge a quella degli altri indagati della vicenda Cubo Nero, che nelle settimane scorse erano stati convocati in procura e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Alcuni di loro avevano preferito depositare memorie scritte. Le ipotesi di reato, a vario titolo, sono falso ideologico, abuso edilizio e violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli investigatori della guardia di finanza e dei carabinieri hanno vagliato migliaia di file e faldoni acquisiti alla soprintendenza Archeologica,...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, “cubo nero”: ex sopritendente Pessina indagato. Ed esplode il caso “antenna bianca” che copre Duomo e San Lorenzo

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