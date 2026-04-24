Cubo nero di Firenze sono quindici gli indagati Le accuse | falso e abuso edilizio

A Firenze, quindici persone sono state sottoposte a indagine nell'ambito di un'inchiesta riguardante un edificio noto come il cubo nero. Le accuse mosse sono di falso e abuso edilizio. Tra gli indagati ci sono due manager delle proprietà, due membri della soprintendenza e tre progettisti. L'indagine riguarda presunte irregolarità nella gestione e nella realizzazione dell'edificio.

Firenze, 24 aprile 2026 – Due manager delle proprietà e due membri della soprintendenza. Tre progettisti. Quattro componenti della commissione paesaggio del Comune di Firenze e quattro dirigenti della direzione urbanistica di Palazzo Vecchio. Sono gli indagati nell’inchiesta sul ‘cubo nero’, il complesso residenziale di lusso sorto sulle ceneri dell’ex teatro Comunale. Le accuse ipotizzate, a vario titolo, sono falso, falso ideologico in atto pubblico, abuso edilizio e violazione del codice dei beni culturali e del paesaggio in concorso. Chi sono gli indagati I nomi iscritti sul registro degli indagati, a cui sono stati notificati gli avvisi...🔗 Leggi su Lanazione.it

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