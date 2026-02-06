A Firenze, la polizia ha iscritto nel registro degli indagati dieci persone legate alla costruzione del

Firenze, 6 febbraio 2026 – Sono intervenute "varie figure" nel rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione del " cubo nero ", il complesso sorto al posto dell' ex teatro comunale di corso Italia, a Firenze. Per questo, trapela da ambienti investigativi, ci sarebbero una decina di indagati. L’abate, le nuove sfide e Firenze: "Il turismo consuma la città. E ora basta con la speculazione" Alcuni di questi hanno già ricevuti gli avvisi di garanzia: si tratta di avvisi a comparire per un interrogatorio in procura fissato la settimana prossima. Secondo quanto si apprende sono ipotizzati i reati, a vario titolo, di abuso edilizio, falso ideologico, violazione alle norme urbanistiche sul paesaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cubo nero all’ex teatro Comunale: 10 indagati per abuso edilizio, falso e violazione delle norme sul paesaggio

La procura di Firenze ha notificato i primi avvisi di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto “cubo nero”.

«Cubo nero» all’ex Teatro Comunale, dieci indagati per falso e violazione delle norme sul paesaggioGli indagati sarebbero figure che avrebbero svolto un ruolo nel rilascio per la realizzazione del cubo nero che svetta nell'area Unesco ... corrierefiorentino.corriere.it

Firenze, indagine sul cubo nero: due avvisi di garanzia per falso ideologicoDue membri della commissione paesaggistica di Firenze hanno ricevuto oggi avvisi di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto cubo nero, la nuova costruzione realizzata al posto dell’ex tea ... rainews.it

Inchiesta sul "cubo nero", due avvisi di garanzia per falso ideologico. Due membri della commissione paesaggistica di Firenze hanno ricevuto avvisi di garanzia. facebook