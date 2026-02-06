Cubo nero a Firenze | 10 indagati per abuso edilizio Anche dipendenti comunali La nota di Palazzo Vecchio

La Procura di Firenze ha iscritto nel registro degli indagati almeno 10 persone, tra cui alcuni dipendenti comunali, nell’ambito di un’indagine sull’edificio chiamato 'CUBO NERO'. Si tratta di un nuovo stabile sorto nell’area UNESCO, costruito durante i lavori di ristrutturazione dell’ex Teatro Comunale. L’edificio ha già scatenato molte polemiche per il suo impatto visivo sullo skyline della città. Le indagini puntano a chiarire eventuali irregolarità nell’iter edilizio, mentre le accuse principali sono di abuso edilizio.

I reati contestati a vario titolo sono abuso edilizio, falso ideologico, violazione alle norme urbanistiche sul paesaggio. Stamattina su “La Nazione” era stata anticipata la notizia parlando di almeno due persone a cui erano stati notificati avvisi di garanzia, anche se l’inchiesta era destinata ad allargarsi. Tra gli indagati, secondo quanto emerge, risultano anche dirigenti e tecnici della direzione urbanistica del Comune di Firenze. Gli avvisi a comparire chiedono di contattare la procura per essere sentiti dagli inquirenti, con l’assistenza di un difensore, in merito all’inchiesta. Nel corso delle indagini atti e documenti sono stati acquisiti, già in estate, alla Direzione urbanistica del Comune e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

