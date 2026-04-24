Un convoglio internazionale, promosso dall’associazione che promuove scambi culturali ed economici con Cuba, ha recentemente lasciato l’Italia nell’ambito della campagna “Let Cuba Breathe”. Dopo alcuni giorni di viaggio, il convoglio è arrivato nella parte orientale dell’isola, dove ha consegnato aiuti destinati agli ospedali locali. Questa è la seconda operazione di questo tipo organizzata dall’associazione.

(LaPresse) Il secondo Convoy internazionale promosso da AICEC (Associazione interscambio culturale ed economico con Cuba), partito nei giorni scorsi dall’Italia nell’ambito della campagna “Let Cuba Breathe”, ha raggiunto la parte orientale dell’isola. Le province orientali erano già duramente segnate dagli effetti dell’uragano dell’ottobre 2025 e aggravate dalle conseguenze dell’embargo economico. Il Convoy ha quindi raggiunto l’Hospital Pediátrico Doctor Antonio María Veguez César, struttura di riferimento per la chirurgia pediatrica nella regione. Qui sono state consegnate casse di medicinali e materiali sanitari: si tratta della prima volta che questo ospedale riceve aiuti provenienti dall’Italia, un intervento di grande importanza per una struttura che opera in condizioni estremamente difficili.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, convoglio internazionale consegna aiuti a ospedali dell'est dell'isola

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