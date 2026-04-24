Si sono conclusi ieri sera i lavori di scrutinio per il rinnovo dei consigli di sezione di Confindustria Toscana Nord. Sono stati eletti i rappresentanti che andranno a comporre le nuove assemblee, mentre i presidenti rimangono in carica, con Marini confermato alla guida. Romagnoli e Luchetti continueranno a ricoprire i loro ruoli di presidente. La votazione ha coinvolto i membri delle varie sezioni dell’associazione imprenditoriale.

Chiuso ieri sera lo spoglio per il rinnovo dei consigli di sezione di Confindustria Toscana Nord, con tre pratesi confermati alla presidenza: Francesco Marini per il Sistema Moda, Massimo Antonio Luchetti per la sezione Metalmeccanica e Fabia Romagnoli per la sezione Chimica, plastica e farmaceutica. Ma ecco la lista completa dei pratesi eletti. Per il consiglio del Sistema Moda 19 componenti, tutti pratesi: oltre al presidente Francesco Marini (Marini Industrie spa), ci sono Alessandro Aiazzi (AZeta Filati srl), Franco Bini (Lineaesse Tessuti srl), Andrea Cavicchi (Antilotex Flock srl), Franco Carlo Ciampolini (Fratelli Ciampolini & C. spa...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ctn al voto: ecco gli eletti. Restano presidenti Marini. Romagnoli e Luchetti

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