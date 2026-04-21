Nominati presidenti e vicepresidenti delle 11 commissioni consiliari | tutti gli eletti

Sono stati nominati i presidenti e i vicepresidenti delle 11 commissioni consiliari nel comune di Masci-ter. Tutti gli eletti hanno confermato i loro ruoli, mantenendo le posizioni già ricoperte durante la precedente consiliatura. La nomina riguarda tutte le commissioni e rappresenta una continuità nelle funzioni di governo locale. La procedura si è conclusa con le assegnazioni ufficiali dei ruoli ai membri del consiglio comunale.

Nominati i presidenti e i vicepresidenti delle commissioni comunali del Masci-ter e molte sono le conferme nei ruoli già ricoperti nell'ultima consiliatura. Tra le novità la presidenza della Prima commissione (Statuto, regolamenti, Nuovo Comune di Pescara) di Luigi Albore Mascia (Pescara Futura).🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Decisi i presidenti delle 8 commissioni consiliari regionali in CampaniaDopo oltre un mese di discussione trovata la quadra sulle presidenze delle 8 commissioni regionali della Campania. Campania, eletti presidenti delle commissioni speciali trasparenza ed anticamorraInsediate le commissioni speciali in Regione Campania, Francesco Iovino eletto presidente della commissione trasparenza e Vincenzo Santangelo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Confindustria Avellino, nominati i vice-presidenti elettivi: assemblea pronta per l'elezioni di Petitto; Il nuovo presidente del Comitato dei gruppi agenti di Sna è Gianfranco Macchione; Assemblea Mps, via libera al nuovo board: prima la lista Plt Holding con Lovaglio; Andrea Mascherini nuovo Presidente di Impronta Etica con Silvia Lombardi nel Direttivo. Nominati presidenti e vicepresidenti delle 11 commissioni comunali: tutti gli elettiMolte le conferme come nel caso di Pastore (FdI) ai Lavori pubblici, Montopolino (Lega) alla Sicurezza e Bruno (Forza Italia) alle Finanze, ma anche novità come Luigi Albore Mascia (Pescara Futura) ch ... ilpescara.it Mps, giovedì la nomina del presidente e dell'amministratore delegatoE’ stato convocato giovedì prossimo il primo cda di Mps dopo l’assemblea che la scorsa settimana ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione della banca. E’ quanto viene riferito da fonti finanzia ... radiosienatv.it Messina, presentati i candidati presidenti del centrosinistra della 4ª e 6ª Circoscrizione - facebook.com facebook