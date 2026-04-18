commissioni assembleari eletti i due presidenti sono vinchesi e bertacca

Nella recente riunione delle commissioni Aree Interne e Agricoltura e Ambiente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, sono stati eletti i presidenti delle due commissioni. Andrea Vinchesi è stato scelto come presidente dell’area Interne, mentre Guido Bertacca guiderà la commissione dedicata ad Agricoltura e Ambiente. Entrambi i membri sono stati nominati durante il meeting, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle commissioni stesse.

Si è svolta nei giorni scorsi la prima riunione delle commissioni Aree Interne e Agricoltura e Ambiente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che hanno proceduto all’elezione dei rispettivi presidenti: Andrea Vinchesi e Guido Bertacca. Vinchesi era stato eletto nell’assemblea consortile nella lista "Difendiamo il territorio", alternativa alla lista "Ambiente, Sicurezza e Sviluppo", che ha poi espresso il presidente del Consorzio, Dino Sodini, e di cui fa parte anche Bertacca. Una scelta, quella odierna, che conferma come – una volta insediata l’assemblea – il lavoro debba procedere in modo coeso e orientato agli obiettivi comuni, indipendentemente dalle appartenenze iniziali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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