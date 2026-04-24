Crunchyroll con Ani-May 2026 lancia il mese mondiale dedicato agli amanti degli anime

A maggio, Crunchyroll ha annunciato Ani-May 2026, un mese dedicato agli appassionati di anime. Durante questo periodo, saranno disponibili sconti sul merchandising, anteprime di film al cinema e regali speciali. L'azienda invita i fan a prepararsi a un mese ricco di eventi e offerte legate al mondo degli anime. L'iniziativa mira a coinvolgere gli utenti attraverso diverse attività e promozioni esclusive.

Mettete in conto di non dormire molto: Crunchyroll trasforma maggio nel mese per gli appassionati degli anime, tra sconti sul merchandising, anteprime al cinema e regali. Se pensavate che maggio fosse solo il mese delle allergie, preparatevi a cambiare idea: Crunchyroll ha appena calato l'asso con l'Ani-May non la solita lista di serie in streaming: stavolta hanno deciso di invadere tutto, dai negozi di fiducia alle console, passando pure per YouTube. Motori, cinema e regali: il piano di Crunchyroll per maggio L'idea è quella di creare un vero evento culturale dove i fan possono finalmente scatenarsi tra titoli del calibro di JUJUTSU KAISEN, Solo Leveling e Frieren: Oltre la Fine del Viaggio.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Crunchyroll, con Ani-May 2026 lancia il mese mondiale dedicato agli amanti degli anime Top 10 Trending Romance Anime To Watch In Winter 2026 Notizie correlate Crunchyroll svela le iniziative e il programma dell'Ani-May 2026Per tutto il mese di maggio spazio a streaming, videogiochi, shopping ed esperienze nel mondo reale, per poter guardare, giocare, acquistare e vivere... Crunchyroll Anime Awards 2026: per il decimo anniversario puoi votare il tuo anime preferitoI Crunchyroll Anime Awards 2026 celebrano dieci anni di fandom, trasformando il voto dei fan in un gesto collettivo che decide cosa resterà davvero... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ani-May 2026: Crunchyroll celebra in tutto il mondo gli anime con vendite, videogiochi, eventi e molto altro!; Crunchyroll svela le iniziative e il programma dell'Ani-May 2026; Crunchyroll annuncia le attivazioni globali di Ani-May per celebrare tutto ciò che riguarda gli anime; Ani-May 2026: Crunchyroll trasforma maggio nel mese globale degli anime. Crunchyroll, con Ani-May 2026 lancia il mese mondiale dedicato agli amanti degli animeMettete in conto di non dormire molto: Crunchyroll trasforma maggio nel mese per gli appassionati degli anime, tra sconti sul merchandising, anteprime al cinema e regali. movieplayer.it Crunchyroll svela le iniziative e il programma dell'Ani-May 2026Per tutto il mese di maggio spazio a streaming, videogiochi, shopping ed esperienze nel mondo reale, per poter guardare, giocare, acquistare e vivere gli anime. movieplayer.it Lo scimpanzé che scopre il cielo: un momento di pura emozione La vita di molti animali è segnata dalla sofferenza, soprattutto quando costretti a vivere in laboratori o rifugi inadeguati, privati della luce del sole e della libertà. Ma ci sono persone che si dedica facebook