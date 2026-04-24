Crunchyroll svela le iniziative e il programma dell' Ani-May 2026

Durante il mese di maggio, Crunchyroll ha annunciato un programma dedicato all'Ani-May 2026 che comprende eventi di streaming, sessioni di gioco, opportunità di shopping e attività nel mondo reale legate agli anime. L'iniziativa offre agli appassionati la possibilità di partecipare a diverse esperienze, sia online che offline, per immergersi completamente nell'universo degli anime. Le varie proposte sono state presentate come parte di un calendario di eventi e promozioni previste per tutto il mese.

Per tutto il mese di maggio spazio a streaming, videogiochi, shopping ed esperienze nel mondo reale, per poter guardare, giocare, acquistare e vivere gli anime. Crunchyroll ha annunciato i dettagli dell'edizione 2026 dell'Ani-May, la celebrazione mondiale della durata di un mese che offre esperienze tra schermi, videogiochi e momenti dal vivo, dando la possibilità ai fan di tutto il mondo di riunirsi, festeggiare e dimostrare in che modo amano e vivono gli anime. Tante le iniziative che si svolgeranno nel prossimo mese legate ad alcuni dei titoli più apprezzati dai fan e dagli spettatori di tutto il mondo per trasformare maggio in un momento culturale e scoprire nuove serie, sbloccare ricompense, acquistare prodotti esclusivi e connettersi con la community.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Crunchyroll svela le iniziative e il programma dell'Ani-May 2026 Notizie correlate Giornata mondiale dell'autismo: ecco le iniziative in programma in cittàL'ente, oltre a promuovere e garantire questa attività sportiva nel territorio di Ravenna, ha avviato dal 2025 un progetto sperimentale di tennis da... One Piece riparte con l'anime: Crunchyroll svela la data di debutto più attesa della primavera 2026Dopo settimane di attesa e speculazioni, One Piece torna finalmente a fissare una rotta chiara.