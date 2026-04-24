Crotone fiamme sulla sede UIL | il blitz del sindacalista ferma il rogo

Giovedì 24 aprile a Crotone si è verificato un principio di incendio presso la sede della UIL. Le fiamme sono state fermate prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco grazie all’intervento di un sindacalista, che ha spento il rogo con un estintore. L’incidente si è verificato a causa di un mozzicone di sigaretta abbandonato all’interno dell’edificio. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

? Cosa sapere Principio di incendio alla sede UIL di Crotone giovedì 24 aprile per un mozzicone.. Il dirigente Enrico Pedace ferma le fiamme prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco.. Il pomeriggio di giovedì 24 aprile a Crotone, in via Firenze, un principio di incendio scoppiato sul balcone della sede UIL ha richiesto l’intervento immediato di tre ambulanze del 118 e dei Vigili del Fuoco dopo che una sigaretta ha dato fuoco a dei residui cartacei in un sottovaso. L’episodio si è verificato nel cuore del centro cittadino, proprio quando i vertici del sindacato stavano concludendo un incontro che vedeva tra i presenti la segretaria regionale Maria Elena Senese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone, fiamme sulla sede UIL: il blitz del sindacalista ferma il rogo Notizie correlate Leggi anche: Fiat Panda divorata dalle fiamme sulla sterrata: i Vigili del Fuoco evitano l'estensione del rogo Il sindacalista Mario Greco confermato alla guida della Uil Trasporti BrindisiL'esito del XII congresso territoriale: “Continuano l’impegno e le battaglie sul campo per un settore decisivo per l'economia del brindisino Assieme... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Incendio su balcone della UIL Crotone per un mozzicone di sigaretta; Blitz della Finanza all'Asp di Crotone, indagine su fondi Pnrr; Crotone, la Procura scava nell’ADI: fari puntati su 35 milioni di fondi PNRR; Operazione Teorema a Crotone, convalidato il sequestro dei beni. Incendio su balcone della UIL Crotone per un mozzicone di sigarettaIl peggio è stato evitato grazie alla prontezza di riflessi di Enrico Pedace, dirigente della UIL Crotone. Il sindacalista si trovava ancora nei pressi dell’edificio insieme ad altri colleghi dopo il ... ilcrotonese.it Crotone, ai domiciliari per maltrattamenti alla madre - facebook.com facebook "A Crotone cerimonia tra memoria, riconoscimenti e impegno per la legalità nel segno del motto “Esserci sempre” #Attualita" - Results on X | Live Posts & Updates x.com