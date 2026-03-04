Il sindacalista Mario Greco confermato alla guida della Uil Trasporti Brindisi

Il XII Congresso Territoriale della Uil Trasporti di Brindisi si è svolto oggi, mercoledì 4 marzo 2026, e ha visto la riconferma di Mario Greco come Segretario Generale Territoriale. La scelta è stata condivisa con un ampio consenso tra i partecipanti, confermando la guida della stessa organizzazione nel territorio. La riunione ha coinvolto rappresentanti e delegati della categoria.

L'esito del XII congresso territoriale: "Continuano l'impegno e le battaglie sul campo per un settore decisivo per l'economia del brindisino Assieme al Segretario Greco sono stati eletti quali componenti della segreteria territoriale Antonio Carluccio, Eupremio Prudentino e Sergio Cosimo Leggio. A tutti l'augurio di buon lavoro a difesa del lavoro e della dignità dei lavoratori della nostra Categoria. In una fase segnata da profonde trasformazioni economiche, industriali e occupazionali, la riconferma di Mario Greco assume un valore politico e sindacale di grande rilievo. La Uil Trasporti Brindisi ribadisce con determinazione il proprio impegno per la difesa dei posti di lavoro, per la sicurezza, per salari adeguati al reale costo della vita e per uno sviluppo infrastrutturale e intermodale capace di rilanciare il territorio.