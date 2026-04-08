Vertenza servizi dell' Asp ausiliari | Uiltucs chiede al Prefetto un tavolo urgente

La Uiltucs Sicilia ha inviato una richiesta formale al Prefetto di Catania per convocare con urgenza un tavolo istituzionale. La proposta riguarda la vertenza sui servizi ausiliari forniti dall’Azienda sanitaria provinciale. La richiesta mira a discutere le questioni legate a questa problematica e trovare possibili soluzioni condivise. La convocazione è stata sollecitata per affrontare la situazione senza ulteriori ritardi.