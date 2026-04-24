Crollo a Porta Capuana | nove sfollati cinque assistiti dai servizi sociali

Nella zona di Porta Capuana, intorno al civico 91 di Piazza De Nicola, si è verificato un crollo che ha portato all’evacuazione di nove persone. Di queste, cinque sono state assistite dai servizi sociali. I controlli condotti da Polizia Locale, Protezione Civile e Vigili del Fuoco hanno verificato che la maggior parte degli edifici evacuati non erano abitati da residenti permanenti.

Sono nove le persone sgomberate in seguito al crollo della palazzina disabitata al civico 91 di Piazza De Nicola, nei pressi di Porta Capuana, a Napoli. Di queste, cinque hanno richiesto assistenza ai servizi sociali e rappresentano gli unici residenti effettivi presenti nel quadrante interessato dallo sgombero. I Vigili del Fuoco proseguono intanto le operazioni di rimozione delle macerie e di verifica strutturale degli edifici limitrofi. L'area rimane interdetta al traffico per consentire il completamento delle perizie sulla stabilità degli immobili adiacenti a quello crollato.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Crollo a Porta Capuana: nove sfollati, cinque assistiti dai servizi sociali Notizie correlate Leggi anche: Trieste, genitori in vacanza a Sharm lasciano cinque figli a casa: l’intuizione di una maestra fa scattare l’intervento dei Servizi Sociali Leggi anche: Giornata della Donna, tavoli di confronto promossi dai Servizi Sociali in piazza Gramsci a Giugliano Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli, crolla palazzo disabitato a Porta Capuana. Manfredi: Basta case abbandonate, sono pericolo; Napoli, crolla palazzina vicino Porta Capuana: Non ci sono persone coinvolte; Crolla un palazzo nella notte a Napoli, famiglie sgomberate alla Duchesca; Napoli, crolla una palazzina a Porta Capuana: si scava anche a mani nude. La voce: Era rifugio di senzatetto. Crollo a Napoli, palazzina giù a Porta Capuana: soccorritori al lavoro tra le maceriePaura nel cuore della notte a Napoli per il crollo di una palazzina in via Siniscalchi, a pochi passi dalla storica Porta Capuana. Intorno alle ore 2:00, un ... napolivillage.com Napoli, crollo a Porta Capuana: vigili del fuoco al lavoro tra le macerieNel cuore di Napoli nella notte si è verificato il crollo di un edificio di quattro piani in via Siniscalchi, nella zona di Porta Capuana. L’allarme è scattato intorno alle 2 del ... magazinepragma.com Quotidiano Nazionale. . Notte di paura a Napoli, dove è crollata una palazzina abbandonata di quattro piani in zona Porta Capuana. I vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta tra macerie ed escavatori per escludere la presenza di persone coinvolte, anche c facebook Napoli, crolla palazzo disabitato a Porta Capuana, si cerca tra macerie x.com