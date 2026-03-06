Giornata della Donna tavoli di confronto promossi dai Servizi Sociali in piazza Gramsci a Giugliano

In piazza Gramsci a Giugliano, i Servizi Sociali hanno promosso dei tavoli di confronto in occasione della Giornata della Donna. L'iniziativa prevede incontri e discussioni aperte al pubblico, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale. L’evento si svolge nel centro della città e si concentra sulla celebrazione e il dialogo in ricordo della ricorrenza internazionale.

Giugliano. Celebrare la giornata internazionale della donna con dei momenti di riflessione e confronto. E' stato l'obiettivo della evento dal titolo "DonnE, un caffè insieme per ritrovarsi", promosso dai servizi social del Comune di Giugliano con la dirigente Angela Caprio. Tavoli di confronto allo Chalet di piazza Gramsci.