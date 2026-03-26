Trieste genitori in vacanza a Sharm lasciano cinque figli a casa | l’intuizione di una maestra fa scattare l’intervento dei Servizi Sociali

A Trieste, cinque bambini sono stati affidati ai Servizi sociali dopo che i loro genitori li avevano lasciati a casa mentre erano in vacanza a Sharm. Una maestra ha notato alcune situazioni sospette e ha segnalato quanto osservato, portando all’intervento delle autorità. La polizia ha verificato le condizioni dei minori e ha disposto l’assistenza necessaria.