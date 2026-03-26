Trieste genitori in vacanza a Sharm lasciano cinque figli a casa | l’intuizione di una maestra fa scattare l’intervento dei Servizi Sociali
A Trieste, cinque bambini sono stati affidati ai Servizi sociali dopo che i loro genitori li avevano lasciati a casa mentre erano in vacanza a Sharm. Una maestra ha notato alcune situazioni sospette e ha segnalato quanto osservato, portando all’intervento delle autorità. La polizia ha verificato le condizioni dei minori e ha disposto l’assistenza necessaria.
Cinque fratelli lasciati soli a Trieste da genitori in vacanza a Sharm. Salvati dai Servizi sociali grazie a una maestra L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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