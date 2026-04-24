Crolla un palazzo nella notte a Napoli famiglie sgomberate alla Duchesca

Nella notte a Napoli si è verificato il crollo di un edificio, che risultava essere disabitato. In seguito all’accaduto, le autorità hanno evacuato alcune abitazioni vicine nella zona della Duchesca, per motivi di sicurezza. Le operazioni di verifica tecnica sono in corso per valutare eventuali rischi e stabilire eventuali interventi di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

L'edificio interessato dal crollo sarebbe stato disabitato; in via precauzionale, però, i palazzi vicini sono stati sgomberati, in attesa delle verifiche tecniche.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Arzano, crolla edificio in centro: sgomberate 14 famiglie Scoppia bombola di gpl nella notte a Napoli, 13 pesone sgomberateForte esplosione a Napoli un’ ora dopo la mezzanotte, ma per fortuna nessuno ferito in una palazzina di via Generale D’Ambrosio, nel quartiere San... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Crolla un palazzo nella notte a Napoli, famiglie sgomberate alla Duchesca; Duchesca, palazzo si sbriciola nella notte; Napoli, crolla una palazzina nella notte. Si scava tra le macerie; Crollo all'ex caserma Pepe del Lido di Venezia: all'ospedale 4 lavoratori dopo una caduta da cinque metri. Crolla un palazzo nella notte a Napoli, famiglie sgomberate alla DuchescaL'edificio interessato dal crollo sarebbe stato disabitato; in via precauzionale, però, i palazzi vicini sono stati sgomberati, in attesa delle verifiche ... fanpage.it Duchesca, palazzo si sbriciola nella nottePrima scricchiolii sinistri, poi un fragore assordate e una pioggia di muri e pietre: si è letteralmente sbriciolato un edificio antico nel cuore di Napoli, nei pressi della Duchesca, in via Francesco ... napolitoday.it Crolla palazzina a Napoli: si scava tra le macerie - facebook.com facebook #ServiceNow crolla del 13% dopo una trimestrale perfetta. Cosa sta vedendo davvero il mercato x.com