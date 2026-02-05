Una forte esplosione ha svegliato Napoli poco dopo la mezzanotte. Una bombola di gpl è scoppiata in una palazzina di via Generale D’Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena. L’esplosione ha causato lo sgombero di 13 persone, ma per fortuna nessuno si è fatto male. I vigili del fuoco stanno ancora verificando le cause dell’incidente, che potrebbe essere stato provocato da una perdita di gas.

Tempo di lettura: < 1 minuto Forte esplosione a Napoli un’ ora dopo la mezzanotte, ma per fortuna nessuno ferito in una palazzina di via Generale D’Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena, forse una perdita di gas da una bombola di gpl. L’appartamento disabitato al piano terra in cui si è verificata la deflagrazione è stato sventrato dallo scoppio. La palazzina è stata dichiarata inagibile e 13 residenti sono stati sgomberati. In via Generale D’Ambrosio sono intervenuti i Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Indagini sono state affidate ai Carabinieri di Napoli San Pietro a Patierno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scoppia bombola di gpl nella notte a Napoli, 13 pesone sgomberate

Approfondimenti su Napoli Generale D’Ambrosio

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli Generale D’Ambrosio

Argomenti discussi: Scoppia la bombola nell’appartamento e precipita dal quarto piano: muore un amministratore di condominio; San Vito Lo Capo. Scoppia bombola GPL nella notte: due edifici inagibili e altri danneggiati; Scoppia una bombola di Gpl. Paura a San Vito Lo Capo nella notte, tanti danni; Scoppia bombola di gas, non ci sono vittime.

Scoppia una bombola di Gpl nel Trapanese, danni a due immobiliLo scoppio di una bombola di Gpl nella notte ha provocato dei danni a due fabbricati a Castelluzzo, frazione di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Lievemente ferito il proprietario, che è stat ... ilfattonisseno.it

Scoppia una bombola di Gpl. Paura a San Vito Lo Capo nella notte, tanti danniPaura nella notte a Castelluzzo, frazione di San Vito Lo Capo. Una violenta deflagrazione provocata dall’esplosione di una bombola di GPL ha svegliato residenti e turisti nella zona di via Calazza. È ... tp24.it

Scoppia una bombola di Gpl nel Trapanese, danni a due immobili. facebook