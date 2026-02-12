Arzano crolla edificio in centro | sgomberate 14 famiglie

Una palazzina in via Zanardelli ad Arzano è crollata parzialmente nella notte. L’edificio, vecchio e fatiscente, ha portato allo sgombero di 14 famiglie. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi per coordinare le operazioni di assistenza e verifica. Nessuno si è fatto male, ma ora si cerca di capire cosa abbia causato il cedimento.

Crollo parziale di una palazzina fatiscente in via Zanardelli, ad Arzano. L'episodio, avvenuto nella tarda serata di ieri, ha fatto scattare l'immediata attivazione delle procedure di emergenza e la convocazione, del Centro Coordinamento Soccorsi da parte del Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Alla riunione hanno partecipato il Centro Operativo Comunale, attivato subito dopo l'evento, l'assessore regionale alla Protezione civile Fiorella Zabatta, il commissario prefettizio del Comune di Arzano, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ing. Giuseppe Paduano, oltre ai rappresentanti delle forze di polizia, della Asl Napoli 2 Nord, della Protezione civile regionale e della Croce Rossa.

