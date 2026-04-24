Crolla palazzo nel cuore di Napoli | si scava tra le macerie

Nel centro di Napoli, a Porta Capuana, un edificio di quattro piani in via Siniscalchi è crollato, creando un intervento di emergenza. Le autorità stanno scavando tra le macerie per verificare eventuali persone coinvolte e mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono presenti vigili del fuoco e forze dell'ordine, mentre le operazioni di soccorso sono in corso. La zona è stata evacuata e si attendono aggiornamenti.

È corsa contro il tempo a Porta Capuana per il crollo che ha interessato un edificio di quattro piani situato in via Siniscalchi. I vigili del fuoco interventi nella notte, intorno alle 2.00 e sono ancora al lavoro e scavano tra le macerie. Il palazzo fatiscente era da tempo disabitato, ma non si.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, crolla palazzina vicino Porta Capuana: si scava tra le macerieCrollo di una palazzina a Napoli in via Siniscalchi, nell' area di Porta Capuana. Napoli, crolla palazzina nei pressi di Porta Capuana: si scava tra le macerieNotte di paura nei pressi del centro storico di Napoli, dove intorno alle 2:00 si è verificato il crollo improvviso di una palazzina in via... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Edificio antico nel cuore di Napoli crolla nella notte | VIDEO; Crolla un palazzo nella notte a Napoli, famiglie sgomberate alla Duchesca; Napoli, crolla una palazzina nella notte. Si scava tra le macerie; Crollo annunciato a Santa Croce, il Comune firma lo sgombero per un abitante e dichiara inagibile un'altra casa. Crolla un palazzo nella notte a Napoli, famiglie sgomberate alla DuchescaL'edificio interessato dal crollo sarebbe stato disabitato; in via precauzionale, però, i palazzi vicini sono stati sgomberati, in attesa delle verifiche ... fanpage.it Napoli, crolla palazzo alle spalle di Castel Capuano, ricerche tra le macerieNapoli - Un palazzo di quattro piani è crollato nella notte in piazza Enrico De Nicola, alle spalle di Castel Capuano, nel centro cittadino. Il cedimento si è ... cronachedellacampania.it L'ORO DI TARANTO TARANTO VECCHIA, IL PALAZZO CARDUCCI AGUSTINI CROLLA: STATO E COMUNE RESTANO INDIFFERENTI di Cinzia Amorosino Palazzo Carducci Agustini dell’Antoglietta (XVIII sec): 41 appartamenti, un capolavoro storico dime - facebook.com facebook