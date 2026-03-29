Una palazzina di tre piani situata in via Soldato d'Andrea, nella zona Playa di Licata, è crollata improvvisamente. Il cedimento strutturale ha causato il collasso completo dell’edificio, lasciando le macerie sul luogo. Sul posto sono in corso le operazioni di scavo tra le macerie per verificare eventuali persone coinvolte. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o altri danni.

Una palazzina di tre piani, in via Soldato d'Andrea, in zona Playa a Licata, è crollata. Un cedimento strutturale improvviso che ha, di fatto, polverizzato la costruzione. Non è ancora ben chiaro se all'interno - si tratta di un immobile abbandonato - vi fosse o meno qualcuno. Tutte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelle del distaccamento di Licata hanno già raggiunto, anche con i mezzi speciali, la Play di Licata. È stato richiesto anche l'intervento delle unità cinofile dei pompieri che stanno giungendo Catania. L'immobile fa parte di quelle palazzine che da anni ormai sono abbandonate a loro stesse. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Il boato e poi il nulla: crolla palazzina di tre piani alla Playa, si scava tra le macerie

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