Licata crolla palazzina disabitata | nessuno sotto le macerie

A Licata si è verificato il crollo di una palazzina disabitata, senza che ci siano state persone coinvolte. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per verificare la situazione, dopo che un cittadino aveva segnalato il crollo e ipotizzato la presenza di persone sotto le macerie. L’uomo ha successivamente chiarito di aver fatto solo una supposizione.

Momenti di tensione a Licata dopo il crollo di una palazzina disabitata. Inizialmente si pensava che qualcuno fosse rimasto bloccato tra le macerie, invece, l’uomo che aveva fatto la segnalazione ha spiegato di aver solo fatto un ipotesi. Fortunatamente, nessuno è stato trovato tra i resti della palazzina Grande lo spavento dopo ilcrollo di una intera palazzina a Licata, in provincia di Agrigento, dove la preoccupazione si faceva tagliente per la paura che un uomo potesse essere rimasto sotto le macerie.La segnalazione è partita da un extracomunitario,regolarmente sul territorio italiano, che aveva dichiarato di trovarsi all’interno dell’abitazione con altri due uomini e di non sapere dove si trovasse uno di loro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Licata, crolla palazzina disabitata: nessuno sotto le macerie Articoli correlati Crollo della palazzina disabitata a Licata, nessuno sotto le macerieNon c'era nessuno sotto le macerie del crollo della palazzina di tre piani disabitata avvenuto ieri sera in zona Playa a Licata (Agrigento). «C'è un uomo sotto le macerie», crolla palazzina a Licata: si cerca un dispersoUna palazzina di tre piani, in via Soldato d'Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perchè pericolante, è crollata. Una raccolta di contenuti su Licata crolla palazzina disabitata... Temi più discussi: Licata, crolla palazzina abbandonata: si cerca un uomo; Crolla palazzina disabitata a Licata, si cerca un uomo; Crolla palazzina abbandonata di tre piani a Licata, si scava tra le macerie: si cerca un uomo; Licata (Agrigento), crolla palazzina di due piani: si scava tra le macerie. Licata (Agrigento), crolla palazzina di tre piani: si cerca un uomoA Licata (Agrigento) è crollata una palazzina di tre piani: si scava tra le macerie dal momento che è stata segnalata la presenza di un uomo. tgcom24.mediaset.it Licata, crolla una palazzina: si cerca un uomo tra le macerieLICATA (AGRIGENTO) – Una palazzina di tre piani, in via Soldato d’Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perché pericolante, è crollata. La costruzione era transennata poiché a rischio ... livesicilia.it +++ CROLLO A LICATA: NESSUNO SOTTO LE MACERIE +++ Tutti gli aggiornamenti in primo piano su QdS.it https://qds.it/licata-palazzina-crollata-zona-mare-cronaca-agrigento-indagini-polizia-vdf-situazione/ - facebook.com facebook Crollo palazzina disabitata a Licata, nessuno sotto le macerie. Unità cinofile dei vigili del fuoco hanno già lasciato l'area #ANSA x.com