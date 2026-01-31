Niscemi crolla una palazzina di tre piani che da giorni era in bilico | era nella zona rossa

Questa mattina a Niscemi una palazzina di tre piani è crollata improvvisamente. La costruzione si trovava nel quartiere Sante Croci, in zona rossa, dove da giorni si temeva che potesse cadere. I residenti avevano già segnalato il rischio, ma non si è fatto in tempo a evitare il disastro. Per fortuna, non ci sono vittime, ma la paura resta alta tra chi vive nella zona.

La frana a Niscemi ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani che da giorni era in bilico. L’edificio si trovava nel quartiere Sante Croci, sul ciglio dello smottamento, in piena zona rossa. Su tutto il territorio piove ininterrottamente da questa mattina. Un paio di giorni fa si erano registrati, sul fronte franoso, altri cedimenti che avevano provocato forti boati. La zona continua ad essere presidiata dalle forze dell’ordine e dalla protezione civile mentre il monitoraggio della collina prosegue. Commissione di studio sul rischio franoso a Niscemi: firmato il decreto Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha firmato il decreto di costituzione di una Commissione di studio con il compito, fra l'altro, «di approfondire le cause e l’evoluzione del movimento franoso che interessa il territorio comunale di Niscemi, la velocità del relativo movimento e le condizioni di rischio residuo». 🔗 Leggi su Feedpress.me

