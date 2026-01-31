Frana Niscemi palazzina di tre piani crolla nel precipizio | era nella zona rossa

Da periodicodaily.com 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una palazzina di tre piani è crollata questa mattina nella zona rossa di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La costruzione si trovava su un'area a rischio e, improvvisamente, è sprofondato nel precipizio. Non ci sono ancora dettagli sulle cause, ma i soccorritori sono già sul posto per verificare eventuali feriti o dispersi. La zona rimane sotto stretta sorveglianza mentre si attende l’arrivo di ulteriori interventi.

(Adnkronos) – Una palazzina di tre piani è crollata nel precipizio nella zona rossa di Niscemi (Caltanissetta). L'immobile da domenica, dal giorno della frana, era in bilico. E oggi il crollo. L'edificio si trovava nel quartiere Sante Croci, proprio sul ciglio in zona rossa, interdetta da domenica. Da questa mattina piove quasi ininterrottamente a Niscemi. Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha firmato il decreto di costituzione di una Commissione di studio con il compito, fra l’altro, “di approfondire le cause e l’evoluzione del movimento franoso che interessa il territorio comunale di Niscemi, la velocità del relativo movimento e le condizioni di rischio residuo”.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Frana Niscemi

Frana a Niscemi, crolla nel precipizio una palazzina di tre piani: era in bilico da giorni

Una palazzina di tre piani è crollata nel quartiere Sante Croci a Niscemi.

Niscemi, crolla una palazzina di tre piani che da giorni era in bilico: era nella zona rossa

Questa mattina a Niscemi una palazzina di tre piani è crollata improvvisamente.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Frana Niscemi

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, indagano i pm: acquisiti gli atti sul dissesto. Spunta l'ipotesi new town; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Chiese e palazzi storici, la frana mette a rischio i gioielli di Niscemi; Storia, arte, cultura e patrimonio di Niscemi. Da scoprire superata l’emergenza frana.

Niscemi, la frana si muove: palazzina di tre piani crolla nel precipizioNuovi crolli a Niscemi, nel nisseno, dove piove da 48 ore consecutive. Una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci è finita nel ... iltempo.it

Frana a Niscemi: tre piani di una palazzina crollano dopo la pioggia incessanteFrana a Niscemi: crolla un'altra palazzina di tre piani, scuole evacuate e interventi urgenti per mettere in sicurezza il territorio. notizie.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.