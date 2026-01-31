Frana Niscemi palazzina di tre piani crolla nel precipizio | era nella zona rossa

Una palazzina di tre piani è crollata questa mattina nella zona rossa di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La costruzione si trovava su un'area a rischio e, improvvisamente, è sprofondato nel precipizio. Non ci sono ancora dettagli sulle cause, ma i soccorritori sono già sul posto per verificare eventuali feriti o dispersi. La zona rimane sotto stretta sorveglianza mentre si attende l’arrivo di ulteriori interventi.

(Adnkronos) – Una palazzina di tre piani è crollata nel precipizio nella zona rossa di Niscemi (Caltanissetta). L'immobile da domenica, dal giorno della frana, era in bilico. E oggi il crollo. L'edificio si trovava nel quartiere Sante Croci, proprio sul ciglio in zona rossa, interdetta da domenica. Da questa mattina piove quasi ininterrottamente a Niscemi. Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha firmato il decreto di costituzione di una Commissione di studio con il compito, fra l'altro, "di approfondire le cause e l'evoluzione del movimento franoso che interessa il territorio comunale di Niscemi, la velocità del relativo movimento e le condizioni di rischio residuo".

