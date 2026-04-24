Croce Rossa ad Avellino | 160 anni di storia tra soccorso e memoria

Le autorità e le istituzioni si sono ritrovate presso la Prefettura di Avellino per celebrare i 160 anni di attività della Croce Rossa. L’evento ha coinvolto rappresentanti locali e membri dell’organizzazione, con l’obiettivo di ricordare il percorso di soccorso e assistenza svolto nel tempo. La cerimonia ha rappresentato un momento di riflessione sulla presenza storica e sul ruolo di questa organizzazione nel territorio.

? Cosa sapere Autorità e istituzioni si riuniscono alla Prefettura di Avellino per i 160 anni della Croce Rossa.. Il convegno ripercorre l'attività del Comitato locale dal 1866 fino ai soccorsi post-terremoto 1980.. Questa mattina, nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, si è riunito un consesso di autorità e rappresentanti istituzionali per celebrare i 160 anni del Comitato locale della Croce Rossa Italiana, segnando un traguardo storico di servizio alla comunità. L’incontro, ospitato dalla Prefettura come riconoscimento ufficiale dell’opera svolta dall’Associazione sul territorio, ha permesso di ricostruire una memoria collettiva che affonda le radici nel 1866.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Croce Rossa ad Avellino: 160 anni di storia tra soccorso e memoria Notizie correlate Croce Rossa, il Comitato di Avellino celebra 160 anni di impegno civico e presenza costante nelle emergenzeDalla fondazione, avvenuta nel 1866, attraversando le prove dei conflitti mondiali fino agli interventi nelle grandi emergenze come il terremoto... 160° anniversario del Comitato di Avellino della Croce Rossa Italiana: convegno in PrefetturaVenerdì 24 aprile 2026 alle ore 10, presso il salone degli specchi della Prefettura di Avellino, si terrà il convegno sui 160 anni del Comitato di... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: 160° anniversario del Comitato di Avellino della Croce Rossa Italiana: convegno in Prefettura; Croce Rossa, venerdì il 160° Anniversario del Comitato di Avellino. Celebrati in Prefettura i 160 anni del Comitato di Avellino della Croce RossaÈ stato il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino a fare da cornice, questa mattina, al convegno celebrativo dedicato al 160° anniversario del Comitato di Avellino della Croce Rossa Italian ... irpinianews.it Croce Rossa, venerdì il 160° Anniversario del Comitato di AvellinoVenerdì 24 aprile 2026 alle ore 10, presso il salone degli specchi della Prefettura di Avellino, si terrà il convegno sui 160 anni del Comitato di Avellino della Croce Rossa Italiana. Si ripercorreran ... irpinianews.it Buonasera, qualcuno sa come vedere se hanno messo le date dei colloqui per la croce rossa perché io apro il link che mi hanno mandato nella conferma della domanda ma non mi dice nulla. - facebook.com facebook Le porte girevoli tra Croce Rossa e destra romana. Tutti i nomi ift.tt/8stjI6g x.com