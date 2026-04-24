Croce Rossa il Comitato di Avellino celebra 160 anni di impegno civico e presenza costante nelle emergenze

Il Comitato di Avellino della Croce Rossa ha festeggiato i 160 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1866. Nel corso di questo lungo periodo, ha partecipato a interventi durante i conflitti mondiali e ha risposto alle emergenze come il terremoto dell’Irpinia del 1980. Recentemente, si è impegnato nelle crisi sanitarie e nelle calamità naturali. La presenza dell’associazione si è mantenuta costante nel tempo.

Dalla fondazione, avvenuta nel 1866, attraversando le prove dei conflitti mondiali fino agli interventi nelle grandi emergenze come il terremoto dell'Irpinia del 1980 e nelle più recenti crisi sanitarie e calamità naturali, il Comitato di Avellino della Croce Rossa rappresenta una presenza.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate 160° anniversario del Comitato di Avellino della Croce Rossa Italiana: convegno in PrefetturaVenerdì 24 aprile 2026 alle ore 10, presso il salone degli specchi della Prefettura di Avellino, si terrà il convegno sui 160 anni del Comitato di... Croce Rossa in servizio celebrando i 160 anni dalla fondazioneIn occasione delle festività pasquali, la Croce Rossa Italiana-Comitato di Piacenza rinnova il proprio impegno verso la comunità, unendo al... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Arriva Trust. Croce Rossa Italiana, Francese, Svedese e Portoghese per una risposta più efficace e umana davanti alle morti e alla scomparsa di migranti in Europa; Croce rossa in piazza per le prove di soccorso: il programma della due giorni a Piacenza; Domodossola, Croce Rossa: 60 anni di storia e servizio al territorio; 160° anniversario del Comitato di Avellino della Croce Rossa Italiana: convegno in Prefettura. Celebrati in Prefettura i 160 anni del Comitato di Avellino della Croce RossaÈ stato il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino a fare da cornice, questa mattina, al convegno celebrativo dedicato al 160° anniversario del Comitato di Avellino della Croce Rossa Italian ... irpinianews.it Valmadrera rinnova l’accordo con la Croce Rossa fino al 2029Accordo fino al 2029 tra Comune di Valmadrera e Croce Rossa: trasporti agevolati, assistenza sanitaria e servizi per cittadini e persone fragili. lecconotizie.com È stato il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino a fare da cornice, questa mattina, al convegno celebrativo dedicato al 160° anniversario del Comitato di Avellino della Croce Rossa Italiana, in un’iniziativa fortemente voluta e ospitata dalla Prefettura - facebook.com facebook Le porte girevoli tra Croce Rossa e destra romana. Tutti i nomi ift.tt/8stjI6g x.com