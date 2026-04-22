160° anniversario del Comitato di Avellino della Croce Rossa Italiana | convegno in Prefettura
Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 10, nel salone degli specchi della Prefettura di Avellino, si svolgerà un convegno dedicato ai 160 anni del Comitato locale della Croce Rossa Italiana. L’evento si inserisce nelle celebrazioni del compleanno dell’organizzazione, che dal 1866 opera nel territorio dell’Irpinia. La giornata prevede interventi di rappresentanti dell’ente e altre figure coinvolte nel servizio di assistenza alla popolazione.
Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 10, presso il salone degli specchi della Prefettura di Avellino, si terrà il convegno sui 160 anni del Comitato di Avellino della Croce Rossa Italiana.Un secolo e mezzo di storiaSi ripercorreranno le date salienti: dalla costituzione del 14 giugno 1866, passando.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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