Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti dall’accusa di violenza sessuale Il padre Cristiano Lucarelli | Ti hanno rovinato la carriera

Mattia Lucarelli e Federico Apolloni sono stati assolti dall’accusa di violenza sessuale. La decisione è stata presa dopo un procedimento giudiziario durato diversi anni. Il padre di uno dei ragazzi ha commentato la vicenda dicendo che suo figlio ha subito insulti, minacce di morte, e che la sua carriera è stata compromessa, con molte persone che hanno rifiutato di offrire opportunità lavorative.

«Mattia mio, per 4 anni hai dovuto subire di tutto: offese, infamie, minacce di morte, ti hanno rovinato la carriera e molti rifiutato le tue domande di lavoro.. Ma oggi la sana giustizia italiana ha emesso un verdetto chiaro, innocente perché il fatto non sussiste!!!! Ovviamente chi ti conosce personalmente nella nostra amata Livorno e fuori sapeva che sarebbe finita così». Con queste parole, affidate sui social, l’ex calciatore, Cristiano Lucarelli commenta la sentenza di assoluzione in corte di appello di Milano per suo figlio Mattia Lucarelli, 26 anni. Mattia e Federico Apolloni, entrambi giocatori, oltre ad altri tre imputati erano accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza all’epoca 22enne.🔗 Leggi su Open.online

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