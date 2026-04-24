Gli Stati Uniti continuano a far parte della NATO, nonostante le critiche dell'ex presidente, che ha espresso disappunto per alcune decisioni dell'Alleanza. Recentemente, l'attenzione si è concentrata sulle operazioni militari statunitensi nello Stretto di Hormuz contro l'Iran, che hanno scatenato reazioni varie. Tuttavia, nessuna indicazione ufficiale suggerisce un'intenzione di abbandonare l'organizzazione, nonostante le divergenze di opinioni tra le parti.

? Cosa sapere Trump critica la Nato dopo le operazioni militari statunitensi contro l'Iran nello Stretto di Hormuz.. I vincoli legislativi di Marco Rubio rendono improbabile l'uscita degli USA dall'Alleanza Atlantica.. Alessandro Minuto-Rizzo esclude un’uscita degli Stati Uniti dall’Alleanza Atlantica nonostante le recenti tensioni tra la Casa Bianca e l’Europa scaturite dalle operazioni militari contro l’Iran nello Stretto di Hormuz. Il geopolitico occidentale sta attraversando una fase di profonda instabilità, alimentata dalle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che ha definito la Nato come una struttura priva di reale potere difensivo senza il supporto di Washington.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi NATO: perché gli USA non lasceranno l’Alleanza nonostante Trump

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