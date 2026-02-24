Donald Trump ha criticato la Nato, attribuendo la sua confusione alle politiche degli Stati Uniti e alle tensioni tra alleati. La sua posizione ha sollevato preoccupazioni sulla coesione dell’Alleanza, soprattutto in un momento in cui le minacce esterne aumentano. Nonostante le tensioni, gli altri membri continuano a rafforzare i loro armamenti e a coordinarsi per la sicurezza comune. La discussione rimane aperta sul ruolo futuro dell’alleanza.

«Gli Stati Uniti devono perseguire un approccio intransigente e determinato contro autocrazie come Cina, Russia, Iran, Cuba e Venezuela, agendo però in sintonia, e non in contrasto, con gli alleati della Nato». È questa la tesi di John Bolton, già rappresentante permanente alle Nazioni Unite e consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti nella prima amministrazione Trump. «In ambito geopolitico, esiste l’approccio di Donald Trump e poi quello di gran parte del resto degli Stati Uniti». E la Cina? «Va analizzata nel quadro della partnership che ha oggi con la Russia definita da Xi Jinping e Vladimir Putin senza limiti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il Segretario della Nato Rutte: «Stiamo discutendo su come rendere l’Artico più sicuro». Trump: «Io ho salvato l’Alleanza Atlantica»Il Segretario della Nato Rutte ha annunciato che si stanno valutando misure per aumentare la sicurezza nell’Artico.

Leggi anche: Usa, amministrazione Trump si svincola dalla Nato: "L'Europa prenda il controllo dell'Alleanza Atlantica entro il 2027"

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: John Bolton | Trump non capisce la Nato, ma l’Alleanza Atlantica gli sopravviverà; L’UE a Trump: Un accordo è un accordo, rispettate gli impegni sui dazi; Dazi, la furia di Trump dopo la bocciatura della Corte Suprema; Perché il Board della pace è un’opportunità per l’Italia.

Sul Board of Peace solo tifo da stadio. Il pagliaio italiano alla prova del fuoco di Trump secondo SisciIl Board of Peace, come altre iniziative della presidenza di Donald Trump, è questione complicata e controversa. Non può e non deve essere affrontata secondo facili schemi bianco-nero, Milan-Inter. Il ... formiche.net

DAZI USA BOCCIATI DALLA CORTE SUPREMA/ Trump, tra diagnosi giusta e ricetta sbagliata: ecco cosa farà oraLa Corte Suprema, a maggioranza conservatrice, annulla la maggior parte dei dazi. Trump è furioso, ma annuncia che andrà avanti lo stesso ... ilsussidiario.net

Su #LaRagione di oggi, martedì #17febbraio: tutti i governanti europei – razionali – non possono che lavorare per difendere l’Alleanza Atlantica; verso il referendum, garantismo e giustizialismo; innocente schiacciato, parla Esposito; #Sanremo, le parole di #A x.com

La Stampa. . Prosegue a Monaco la Conferenza sulla sicurezza dopo l'avvertimento di Merz. «Tra Usa e Ue si è aperto un divario; la cultura Maga non è la nostra; l'ordine del dopoguerra non c'è più e bisogna rifondare l'Alleanza atlantica», aveva detto il canc - facebook.com facebook