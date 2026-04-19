Nato in crisi | il paradosso dell’alleanza tra USA e nuovi rivali

L’assetto geopolitico internazionale sta attraversando una fase di cambiamenti profondi, con alleanze inaspettate e tensioni crescenti tra potenze storiche e nuovi rivali. Gli Stati Uniti continuano a influenzare le dinamiche globali, mentre alcune nazioni rafforzano i loro rapporti con attori considerati oppositori. Questo scenario mette in discussione la stabilità e i tradizionali meccanismi di sicurezza che hanno garantito l’Europa negli ultimi decenni.

L’equilibrio geopolitico che ha retto l’Occidente per decenni sta affrontando una metamorfosi radicale, mettendo in discussione i pilastri su cui poggia la sicurezza collettiva europea. La riflessione di Carinci mette in luce come la Nato si trovi oggi a dover gestire un paradosso strutturale: un’alleanza nata per contenere l’Unione Sovietica che fatica a trovare una nuova ragion d’essere in un mondo dove il baricentro del potere si è spostato verso il Pacifico e la Cina è diventata il principale rivale strategico di Washington. Il meccanismo dell’Articolo 5 tra difesa reale e protezione americana. Le fondamenta dell’Alleanza Atlantica, poste nel 1949 durante il periodo della Guerra Fredda, poggiano su un principio di mutua assistenza che Carinci definisce come una forma di ipocrisia funzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nato in crisi: il paradosso dell’alleanza tra USA e nuovi rivali Notizie correlate Nato, ecco come negli Usa si allarga la richiesta di una revisione dell’AlleanzaLe parole con cui Donald Trump ha rimesso sul tavolo la possibilità di un’uscita degli Stati Uniti dalla Nato hanno riaperto a Washington una... Usa fuori dalla Nato? Gli articoli chiave per comprendere la fase attuale dell’Alleanza. Scrive AlliSe, da un lato, siamo ormai abituati alle esternazioni del presidente americano, sempre alla rincorsa di un consenso che scivola costantemente verso... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: NATO, Allied Reaction Force al Comando Operazioni Aerospaziali conclusa la fase C-Block dell’esercitazione Steadfast Dagger; Dentro il rapporto Trump–Meloni: cosa non ha funzionato; Mattarella difende l’Ue e la Nato: Essenziali per equilibri globali; Cinema italiano in crisi: fondi pubblici in calo del 18%. Nato, Africa e Cina. L’agenda Tajani e la strategia italianaUn piede in Sudan oggi (via Berlino) e uno, domani, in Cina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani in occasione della terza Conferenza umanitaria per il Sudan, dove la guerra civile ha prodotto una ... formiche.net «De-escalation in Medio Oriente, Ucraina nella Nato»: la risposta finlandese alle crisiLavorare a una de-escalation del nuovo conflitto mediorientale e al ripristino del diritto internazionale violato prima di tutto dall’Iran, senza dimenticare che la guerra in Ucraina rimane la ... ilsole24ore.com Buon Compleanno a: TICCI FRANCESCO (Tredici) Nato a Siena il 19 aprile 1968 facebook A Verona la prima nazionale di "Olympiade", il balletto nato per i Giochi di Parigi. Uno spettacolo di danza ispirato allo sport e firmato da un collettivo di coreografi italiani. x.com