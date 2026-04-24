Il conflitto in Medio Oriente e i danni subiti in Qatar stanno creando incertezze sulle forniture di GNL, con effetti previsti fino al 2027. Si stima che le perdite di gas naturale possano raggiungere i 120 miliardi di metri cubi entro il 2030, contribuendo all’aumento dei prezzi e all’inflazione. La situazione coinvolge sia aspetti geopolitici sia impatti economici sui mercati energetici globali.

? Cosa sapere Conflitto in Medio Oriente e danni in Qatar minacciano forniture GNL fino al 2027.. Perdite di 120 miliardi di metri cubi di gas entro il 2030 alimentano l'inflazione.. Le forniture globali di gas naturale liquefatto subiranno forti scosse fino al 2027 a causa del conflitto in Medio Oriente, con un rischio concreto di perdite cumulative di circa 120 miliardi di metri cubi di combustibile tra il 2026 e il 2030. Il energetico internazionale si trova dinanzi a un bivio critico. Le tensioni geopolitiche che vedono contrapposti gli Stati Uniti e l’Iran hanno già colpito duramente i nodi strategici della produzione mondiale. In particolare, le operazioni militari e le ritorsioni nella regione del Golfo hanno causato danni diretti alle infrastrutture vitali, con un impatto specifico sugli impianti di liquefazione situati in Qatar.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi GNL: il conflitto in Medio Oriente minaccia i prezzi fino al 2027

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