Iran il conflitto in Medio Oriente mette in crisi la pesca in Croazia

In Croazia, il settore della pesca sta affrontando nuove difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi del carburante, che è stato causato dalla guerra in Iran. La diminuzione delle catture e le normative più stringenti si uniscono a questa situazione, aggravando le sfide per i pescatori. La crisi nel Medio Oriente ha così ripercussioni dirette sull’economia locale, complicando ulteriormente la gestione delle attività di pesca nella regione.

L’aumento dei prezzi del carburante, guidato dalla guerra in Iran, sta minacciando la sopravvivenza di un settore già alle prese con la diminuzione delle catture, normative più severe e costi in aumento. Per molti pescatori della Croazia, ogni viaggio ora comporta l’incertezza sul fatto se il pescato coprirà il costo dell’uscita. Negli ultimi anni, i pescatori sostengono che il loro lavoro si è trasformato da un’attività redditizia a poco più che una lotta per la sopravvivenza. Le scorte sono diminuite, costringendo gli equipaggi a trascorrere più tempo in mare per carichi più piccoli. Allo stesso tempo, la regolamentazione statale, compresi i divieti stagionali, i limiti di cattura e le zone protette, ha limitato dove e quando possono pescare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, il conflitto in Medio Oriente mette in crisi la pesca in Croazia Crisi Medio Oriente, Sanchez: La guerra in Iran è peggiore del conflitto in Iraq – Il video(Agenzia Vista) Madrid, 25 marzo 2026 "Quello che voglio dirvi con tutto ciò è che non ci troviamo di fronte allo stesso scenario della guerra... Leggi anche: Iran, la crisi in Medio Oriente mette Meloni in fuga dal Parlamento: in aula andranno Crosetto e Tajani Temi più discussi: L’Iran e oltre: come cambierà il Medio oriente dopo la guerra; Medio Oriente, si allarga il fronte della guerra; Medio Oriente, la cronaca del 31 marzo; I possibili scenari per il conflitto in Iran ed il quadro regionale. Medio Oriente, i paesi del Golfo ora sostengono il conflitto contro l'IranDa cauti oppositori a sostenitori convinti: UAE, Arabia Saudita e Qatar esortano Trump a continuare i raid. Times of Israel rivela il cambio di rotta dopo gli attacchi di Teheran ... rainews.it Iran, Allianz Trade: nonostante il conflitto oltre 7 aziende su 10 si aspettano crescita delle esportazioni nel 2026(Adnkronos) – Secondo Global Survey Allianz Trade 2026, il conflitto in Medio Oriente non ha fatto deragliare le aspettative ... cremonaoggi.it IL MEDIO ORIENTE E’ AL BIVIO. MA PURE NOI. In 80 anni di conflitto (latente o esplicito) tante volte si è detto che il Medio Oriente fosse ad un bivio. Ma nessuno di quei bivi ha mai davvero modificato la situazione, che è sempre stata caratterizzata da guerra, - facebook.com facebook Ritardi, aumenti dei costi e anche cancellazioni: a causa delle tensioni in Medio Oriente, i viaggi dei prossimi mesi potrebbero essere segnati da difficoltà notevoli. Ma i consumatori possono tutelarsi x.com