Il conflitto in Iran e Medio Oriente fa volare i prezzi del carburante | a Bari oltre 2 euro al litro

Il conflitto in Iran e nel Medio Oriente sta portando a un aumento dei prezzi del carburante in Italia, con Bari che registra già oltre 2 euro al litro. I prezzi sono saliti rapidamente a causa delle tensioni nella regione, influenzando direttamente le tariffe alla pompa. La situazione si riflette in tutta la penisola, con le stazioni di servizio che adesso mostrano cifre più alte rispetto a prima.

Valori incrementati nel giro di pochi giorni: il gasolio in modalità servito è venduto anche a 2,2 euro. Non va meglio per la benzina I venti di guerra dal Medio Oriente stanno generando conseguenze immediate sui prezzi del carburante in tutta Italia, Puglia e Bari comprese, con prezzi che si sono già oltre i 2 euro al litro alla pompa. Ai bombardamenti dell'Iran da parte di Stati Uniti e Israele è seguita la reazione di Teheran che con missili e droni sta colpendo i Paesi del Golfo, tra cui Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein e Arabia Saudita, tutti grandi produttori di greggio e gas. Una condizione di incertezza e rischio a cui si aggiunge il blocco dello stretto di Hormuz, nodo nevralgico del trasporto navale mondiale, da dove passano merci e, ovviamente, grandi navi contenenti le materie prime utilizzate nei settori energetici. 🔗 Leggi su Baritoday.it

I prezzi del carburante volano con la crisi in Medio Oriente: il diesel (servito) supera i 2 euroFirenze, 2 marzo 2026 – La crisi in Medio Oriente si riflette immediatamente sui carburanti, anche in Toscana.

Leggi anche: Guerra in Medio Oriente 2026: gli USA e Israele contro l’Iran, il conflitto oltre i confini

Una raccolta di contenuti su Medio Oriente.

Temi più discussi: Guerra all'Iran, le ragioni dell'attcco con l'incognita del futuro; Iran, Libano, Kuwait, Emirati, Israele: la guerra coinvolge tutto il Medio Oriente; In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'; Tre scenari per capire cosa succede ora tra Usa e Iran.

Guerra Iran: missile contro Turchia, abbattuto da difesa NATO/ Caos in Medio Oriente: navi e jet UE in azioneScenari guerra in Iran: sottomarino affondato del regime, ritorsione con missile lanciato contro la Turchia (abbattuto dalla NATO). Azioni UE e USA ... ilsussidiario.net

Iran, il conflitto s’intensifica e si estende al LibanoIl 2 marzo Israele ha bombardato il Libano in risposta al lancio di razzi da parte di Hezbollah contro il suo territorio, estendendo il conflitto in Medio Oriente nel terzo giorno dell’offensiva contr ... internazionale.it

Le guerre preventive rischiano di incendiare il mondo Intervista con il cardinale segretario di Stato Parolin su quanto sta avvenendo in Medio Oriente di @Tornielli osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com

Crisi Medio Oriente, Urso convoca la Commissione di allerta rapida prezzi su carburanti e inflazione facebook