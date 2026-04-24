Crisi globale | tra inflazione e petrolio i consumatori tremano

Il prezzo del petrolio Brent ha superato i 106 dollari al barile, mentre nel Regno Unito l'inflazione si attesta al 3,3%. Nel frattempo, le banche centrali stanno considerando i tassi di interesse, e il deficit italiano ha raggiunto il 3,1%. Questi dati indicano una fase di instabilità economica che coinvolge diversi paesi e settori.

? Cosa sapere Il Brent supera i 106 dollari al barile con inflazione al 3,3% nel Regno Unito.. Le banche centrali valutano i tassi mentre il deficit italiano sale al 3,1%.. Il sentiment dei consumatori negli Stati Uniti tocca i minimi storici in questo aprile, mentre il Brent supera i 106 dollari al barile e il Bitcoin punta verso la quarta crescita settimanale consecutiva sopra i 78.000 dollari. Nonostante il cessate il fuoco tra Washington e Teheran abbia dato un respiro alla geopolitica, l’economia globale naviga in acque torbide. Negli Stati Uniti si osserva un paradosso: le famiglie stringono la cinghia, ma i dati PMI indicano una produzione ancora in espansione, seppur frenata da prezzi che salgono per via delle tensioni internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi globale: tra inflazione e petrolio, i consumatori tremano Notizie correlate Iran, guerra del petrolio e rischio inflazione: perché rischiamo davvero una crisi globaleGuerra in Iran e crisi del petrolio: tra le mosse di Trump, il controllo iraniano su Hormuz e l'incognita delle riserve IEA, quali possono essere le... Boom petrolio USA: export alle stelle e inflazione globale in corsaIl mercato energetico globale sta affrontando una ristrutturazione forzata dei flussi commerciali a causa del conflitto aperto tra l’amministrazione... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Crisi energetica paragonabile al 1974, Fmi taglia stime Pil mondiale: Italia +0,5% nel 2026; La Settimana Economica | n. 16/2026; Spring Meetings 2026: con la crisi energetica, crescita a rischio e inflazione in salita; La guerra e l'aumento dei prezzi. La crisi globale e l’Italia deboleNonostante la pioggia di miliardi europei di Next Generation Eu, e la prudenza nei conti pubblici del ministro Giorgetti, continuano a emergere due ... repubblica.it Crisi globali, i giovani imprenditori a confronto sulle dinamiche economicheAl centro del convegno organizzato dall'associazione di piazza Bardella gli effetti delle tensioni internazionali su imprese e mercati, dal ruolo dell’energia all’inflazione, fino all’oro come bene ri ... padovaoggi.it Riepilogo della giornata di oggi nel Mondo- Crisi globale e riflessi locali: il mondo in tensione osservato da Oristano ORISTANO – Le tensioni internazionali tornano a dominare le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, con un’escalation preoccupante nell’ - facebook.com facebook "I conti in salute hanno limitato l’impatto della crisi globale". E Giorgetti assicura: "Fuori dalla procedura nel 2027" x.com