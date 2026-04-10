Boom petrolio USA | export alle stelle e inflazione globale in corsa

Negli Stati Uniti, le esportazioni di petrolio sono aumentate del 30% ad aprile, in risposta alle tensioni tra il governo e l’Iran. Questa crescita ha contribuito a un aumento dell’offerta sul mercato globale, influenzando i prezzi e i flussi commerciali. Il settore energetico internazionale sta vivendo una fase di riorganizzazione, con i paesi che si adeguano alle nuove dinamiche di approvvigionamento e domanda.

Il mercato energetico globale sta affrontando una ristrutturazione forzata dei flussi commerciali a causa del conflitto aperto tra l’amministrazione Trump e l’Iran, che sta spingendo le esportazioni di greggio dagli Stati Uniti verso un incremento del 30% nel corso di aprile. Mentre i produttori americani registrano profitti record grazie alla vendita di barili a prezzi significativamente più alti rispetto alla media di mercato, i consumatori internazionali subiscono l’urto di una nuova ondata inflattiva, con i costi dell’energia che hanno registrato un balzo del 12,5% a marzo. La dinamica è chiara: la tensione geopolitica ha creato un vuoto nelle forniture provenienti dal Golfo Persico, che i volumi statunitensi stanno cercando di colmare, sebbene con enormi difficoltà logistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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