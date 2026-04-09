I mercati finanziari internazionali mostrano un calo dei prezzi dei carburanti, con il greggio che si attesta sotto i 100 dollari al barile. Le Borse europee si preparano alle valutazioni di febbraio, mentre le autorità europee hanno indicato che la crisi dei prezzi potrebbe protrarsi nel tempo. La diminuzione dei costi del petrolio ha influenzato le quotazioni e le prospettive di mercato.

Imercati globalihanno accolto con sollievo, seppur cauto, ilrecente e precario cessate il fuoco tra Stati Uniti eIran, manifestandofiducianella sua tenuta almeno per una giornata. Come appreso daRepubblica,il prezzo del petrolio ha registrato un calo significativo, con il Brent europeo e il WTI statunitense in discesa di oltre il 10%, attestandosi intorno ai95 dollari al barile. Anche ilgas naturale, quotato adAmsterdam, si èridotto del 15%, portandosi a45 euro al megawattora. LeBorse europeehannochiuso in netto rialzo, registrando guadagni tra il +2,5% di Londra e il +5,1% di Francoforte. A Milano, Piazza Affari è salita del 3,7%, segnando lamigliore performance dell’ultimo annoerecuperando 28 miliardi di capitalizzazionein una sola seduta, avvicinandosi nuovamente ailivelli pre-conflitto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mercati globali: crollano i carburanti, ma Bruxelles avverte che la crisi durerà

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