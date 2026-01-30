Nel 2025 il porto di Brindisi affronta una vera crisi. Le merci e i passeggeri calano drasticamente, e il petrolchimico non regge più. La situazione spinge a cercare alternative, come le batterie, ma il futuro resta incerto.

Nel bilancio 2024–2025 del porto di Brindisi la crisi non è più quella del carbone, ma quella del petrolchimico. I numeri delle merci mostrano infatti che la fase “post carbone” è ormai strutturale sulle rinfuse solide, mentre il colpo più duro arriva dalle rinfuse liquide, dove si concentrano le materie prime destinate al polo chimico-industriale brindisino. Rinfuse liquide che, negli anni precedenti, avevano resistito alla generale flessione dei traffici ma che invece, nel 2025, fanno registrare un crollo, secondo gli ultimi dati ufficiali. I numeri più recenti Nello scorso anno, il totale delle merci movimentate scende da 6. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Crollano merci e passeggeri nel 2025: la crisi del petrolchimico trascina il porto verso la crisi ma spunta l'opzione batterie

