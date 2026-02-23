crescono nel 2025 gli infortuni a scuola oltre 80mila denunce

Nel 2025, il numero di denunce di infortunio degli studenti ha superato le 80.000, a causa di un aumento delle attività sportive e delle uscite didattiche. Le scuole segnalano più incidenti durante le pause e nelle aree comuni. I dati evidenziano una crescita rispetto agli anni precedenti, con un picco nelle regioni del Nord. Le autorità educative stanno cercando soluzioni per ridurre gli incidenti nelle strutture scolastiche.

NEL 2025 le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all’Inail hanno raggiunto quota 80.871, con un aumento del 3,8% rispetto all’anno precedente. Un dato che riporta al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza negli ambienti scolastici e nei percorsi di apprendimento, inclusi quelli di formazione pratica. Secondo i dati provvisori Inail, oltre un infortunio su dieci denunciati nel 2025 riguarda studenti, pari al 13,5% del totale nazionale. La crescita coinvolge sia le studentesse (+4,2%) sia gli studenti (+3,6%), con una prevalenza maschile (58%). Particolarmente rilevante il dato anagrafico: tre infortuni su quattro interessano minori under 15, segno che il rischio non è circoscritto alle attività lavorative, ma attraversa la quotidianità scolastica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Oltre 80 mila infortuni tra gli studenti: crescono le denunce in Italia, stabile il TrentinoIn Italia, le denunce di infortuni tra gli studenti sono in aumento.

Aumentano gli infortuni sul lavoro nel Lazio: oltre 44mila denunce nel 2025 e tre morti dall’inizio dell’annoNel Lazio aumentano gli infortuni sul lavoro.

In Italia si mangia e si beve sempre più bio. Crescono i consumi in casa: +6,2%I dati diffusi in occasione della presentazione del Sana, il salone del biologico italiano in programma dal 22 febbraio a Bologna, anticipano che sono in aumento anche le superfici agricole, gli opera ... msn.com

Edison: crescono produzione elettrica e volumi venduti nel 2025Ricavi in aumento a 17,7 miliardi, margini sotto pressione e utile a 240 milioni. Il gruppo accelera sugli investimenti (+19%) tra rinnovabili, flessibilità e ... repubblica.it

Veneto, infortuni sul lavoro in aumento: 111 vittime nel 2025. È il livello più alto degli ultimi cinque anni, con un incremento tra gli under 25. Crescono anche le denunce di malattie professionali. x.com

A Ravenna, le denunce totali passano da 7120 a 7.052 (-0,96%). Nel dettaglio, gli infortuni in Agricoltura calano da 486 a 442 (-9,05%), nell’Industria e servizi crescono da 5.371 a 5.450 (+1,47%), mentre per i lavoratori per conto dello Stato si registra un calo - facebook.com facebook