La Cremonese ha acquistato a titolo definitivo il difensore Sebastiano Luperto dal Cagliari Calcio. La notizia è stata confermata nelle ultime ore, rendendo ufficiale il trasferimento del giocatore tra le due società. Luperto si unisce così alla squadra per rafforzare la linea difensiva in vista delle prossime partite di campionato.

? Cosa sapere La Cremonese acquista definitivamente il difensore Sebastiano Luperto dal Cagliari Calcio.. Il classe 1996 rinforza la difesa di Giampaolo prima della sfida contro il Napoli.. La US Cremonese ufficializza il trasferimento definitivo di Sebastiano Luperto dal Cagliari Calcio, inserendo un difensore con quasi duecento presenze in Serie A nel blocco grigiorosso proprio in vista della sfida contro il Napoli. Il club di Cremona ha chiuso l’operazione acquisendo i diritti sportivi del classe 1996, un profilo che porta con sé una bagaglio tecnico maturato tra le massime serie europee e nazionali. Il giocatore, cresciuto nei settori giovanili di Lecce e Napoli, ha collezionato apparizioni sia in campionato che nelle competizioni di Champions League ed Europa League durante le sue prime esperienze nel calcio partenopeo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremonese, colpo Luperto: l’esperto di Serie A per la sfida al Napoli

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