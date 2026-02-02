L' ex Napoli Luperto cambia squadra ma resta in Serie A | l' annuncio ufficiale

Sebastiano Luperto lascia il Cagliari e firma con la Cremonese. Dopo aver giocato con il Napoli, il difensore passa in una nuova squadra di Serie A. L’annuncio è ufficiale e mette fine alle voci delle ultime settimane. Luperto si prepara a una nuova avventura, pronto a dimostrare le sue qualità anche con la maglia grigiorossa.

Chiuderà alle 20.00 di questa sera in Italia la finestra invernale di calciomercato. Il Napoli è impegnato nelle ultime formalità di rito per l’arrivo di Alisson Santos, che è sbarcato questa mattina a Roma per sostenere le visite mediche. Non sono da escludere altre operazioni, sia in entrata che in uscita, prima del gong finale. Intanto è stata ufficializzata anche la cessione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione, di Giuseppe Ambrosino al Modena. Sebastiano Luperto cambia squadra, ma resta in Serie A. L'ex difensore del Napoli passa, infatti, dal Cagliari alla Cremonese. Il Napoli ha depositato il contratto di Alisson Santos.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Luperto Cremaonese “Rinviato a giudizio”. Terremoto Napoli, l’annuncio sulla squadra di Serie A “L’ha comprata”. Mediaset, c’è l’annuncio ufficiale: cosa cambia adesso La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Luperto Cremaonese Argomenti discussi: Cremonese, assalto di fine mercato a Luperto: un altro pupillo di Nicola; Ex Napoli, Luperto in trattativa avanzata con un club di Serie A: le ultime – SI; Calciomercato Cagliari, ultime ore: c'è il Napoli su Zappa; La Guida all’Asta per il fantacalcio: consigli, divisione in fasce e novità dopo mercato e prime giornate. Futuro Luperto, la Cremonese insiste per il difensore! L’offerta dei grigiorossiFuturo Luperto, la Cremonese non molla il difensore del Cagliari in queste ultime ore di mercato: l’offerta dei grigiorossi. I dettagli La Cremonese non ha intenzione di fermarsi e punta a blindare la ... cagliarinews24.com Cremonese, ritorno di fiamma per Luperto: ultimo tentativo per il difensore del CagliariLa Cremonese accelera nuovamente per Sebastiano Luperto. Il centrale del Cagliari - riporta Sky Sport - resta la priorità assoluta per le ultime. tuttomercatoweb.com Ex #Napoli, #Luperto in trattativa avanzata con un club di #SerieA: le ultime - SI x.com Napoli, Di Lorenzo e il ginocchio: le ultimissime https://tinyurl.com/2asm9y79 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.