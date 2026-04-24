La Cremonese ha perso contro il Napoli in una partita giocata al “Maradona”, lasciando i tre punti agli avversari. La squadra di casa si è mostrata fragile e poco reattiva, senza riuscire a reagire alle offensive del Napoli. La sfida si è conclusa con il risultato di 3-0, rinviando la possibilità di festeggiare per l’Inter, che attendeva sviluppi favorevoli in questa giornata.

Cremona, 24 aprile 2026 – Una Cremonese fragile e remissiva non compie il “miracolo” e torna dal “Maradona” a mani vuote. Una sconfitta che si poteva anche prevedere alla vigilia, ma che domani sera può consentire al Lecce, impegnato in casa di un Verona praticamente già condannato, di staccare i grigiorossi in una classifica che si sta facendo sempre più difficile per la squadra di Giampaolo. Dal canto suo il Napoli ottiene il triplice obiettivo di riscattare immediatamente il ko casalingo patito con la Lazio, di confermarsi al secondo posto e di rinviare in ogni caso la festa dell’Inter, visto che, anche in caso di vittoria domenica a Torino, i nerazzurri non avranno l’assenso della matematica per celebrare lo scudetto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremonese, adesso è grigia: il Napoli passeggia (rinviando la festa dell’Inter)

Notizie correlate

L’Inter passeggia contro la Cremonese, 2-0 e va a +9 sul NapoliL’Inter vince contro la Cremonese 2-0 in trasferta e vola a +8 sul Milan secondo (che deve ancora giocare) e a +9 sul Napoli.

Poker alla Cremonese, il Napoli rimanda la festa scudetto dell'InterLa squadra di Conte vince 4-0 e si prende per il momento il secondo posto solitario NAPOLI - Vince senza difficoltà il Napoli, che batte 4-0 la...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Cremo, il pari stretto con il Toro e il gol tolto a Baschirotto a Il Grigio e il Rosso; Lecce-Cremonese, ora è corsa a due per la salvezza; Serie A: vincono Milan, Juventus e Genoa. Cremonese-Torino 0-0. VIDEO; Cremonese, ora il calendario sorride sempre di più al Lecce.

Cremonese, adesso è grigia: il Napoli passeggia (rinviando la festa dell’Inter)La squadra di Giampaolo passa in svantaggio dopo solo 3' al Maradona e non riesce più a rialzare la testa: e domani il Lecce, impegnato contro il quasi retrocesso Hellas, può andare a +3 e vedere ... msn.com

Cremonese is now in a grey area: Napoli is strolling along (postponing Inter's celebrations).Giampaolo's team went behind after just 3 minutes at the Maradona and was unable to raise its head: and tomorrow Lecce, playing against the almost relegated Hellas, could go to +3 and see safety. sport.quotidiano.net

CONTE: “RISPOSTA ECLATANTE. CRITICHE ECCESSIVE” Dopo il 4-0 alla Cremonese, Antonio Conte risponde sul campo e davanti ai microfoni. L’allenatore del Napoli analizza così la prestazione e il momento della squadra. “Sì… su questo non avevo dub - facebook.com facebook

Partita a senso unico, con il #Napoli che adesso può davvero dire di aver blindato la qualificazione alla prossima #Champions. I quattro gol rifilato alla #Cremonese sono arrivati grazie ad una bella prestazione di una squadra tornata a giocare senza gli equiv x.com