L’Inter passeggia contro la Cremonese 2-0 e va a +9 sul Napoli

L’Inter conquista una vittoria facile in trasferta contro la Cremonese, finisce 2-0. La squadra di Inzaghi mantiene il ritmo e si allontana in classifica, ora con un vantaggio di 9 punti sul Napoli e 8 sul Milan, ancora in campo. La partita è stata sotto controllo, senza grandi rischi, e i nerazzurri hanno chiuso la gara senza troppi problemi.

L’Inter vince contro la Cremonese 2-0 in trasferta e vola a +8 sul Milan secondo (che deve ancora giocare) e a +9 sul Napoli. Tutto facile per la squadra di Cristian Chivu, che concede poche occasioni agli avversari. Cremonese ferma a 23 punti, nessuna vittoria nel 2026, a +6 dalla zona retrocessione. Al 16esimo apre le marcature per l’Inter Lautaro Martinez di testa, su corner battuto da Dimarco. Il raddoppio arriva al 31esimo con un sinistro da fuori area di Piotr Zielinski, colpevole anche Emil Audero che si fa bucare troppo facilmente. E’ il quarto gol in campionato per il polacco ex Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Inter passeggia contro la Cremonese, 2-0 e va a +9 sul Napoli Approfondimenti su Inter Cremonese Cremonese Inter 0-2, Lautaro e Zielinski domano la Cremonese: nerazzurri a +8 sul Milan L’Inter vince a Parma 2-0 e va a più 4 sul Napoli. Lazio-Fiorentina 2-2, Sarri furioso per l’arbitraggio L’Inter ha ottenuto una vittoria per 2-0 a Parma, consolidando la prima posizione in classifica con un vantaggio di quattro punti sul Napoli. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Inter Cremonese Argomenti discussi: Inter, ecco il cammino europeo: ai playoff una tra Benfica e Bodo Glimt, poi una tra Manchester City e Sporting Lisbona; Il ricordo della prima passeggiata in città e il feeling con i tifosi del Napoli che non tramonta, McTominay: Non me lo so spiegare; Serie A, l’esito della 22^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno; Champions League, i sorteggi: incubo Galatasaray per la Juventus, l'Inter sorride con il Bodo. Rischia l'Atalanta. Coppa Italia, l’Inter asfalta il Venezia: a San Siro finisce con un netto 5-1Nonostante un turnover quasi totale, l’Inter chiude nel giro di pochi minuti l’ottavo di Coppa Italia contro il Venezia, schiantando i lagunari con un sonoro 5-1. Chivu decide di approfittare ... ilgiornale.it Manita dell'Inter Primavera al Liverpool, perde l'Atalanta: i risultati delle italiane in Youth LeagueL'Inter Primavera passeggia contro il Liverpool in Youth League.La squadra di Carbone liquida 5-0 i pari età del Liverpool poche ore prima della sfida di San Siro tra i big. I nerazzurri vanno avanti ... calciomercato.com Una cosa dritta ogni tanto mica guasta no Sarà Inter-Bodo Glimt il playoff per noi, magari non sarà una passeggiata eh, ma sempre meglio di prendere Mou per me è. Voi che ne pensate #sorteggichampions #championsleague #Zanetti #NA - facebook.com facebook “In Champions l’Inter dorme” Arrigo Sacchi, a La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la sfida contro il Borussia Dortmund Non sarà una passeggiata, ma per Sacchi è anche l’occasione perfetta per dimostrare di poter ripetere il cammino europeo del x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.