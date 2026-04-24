A Cremona, il fine settimana del 25 e 26 aprile, si svolgono due eventi dedicati alla cultura giapponese presso CremonaFiere. Il Japan Show e l'Italian Koi Expo vedono la partecipazione di appassionati e professionisti che partecipano a workshop culturali e a un concorso internazionale con 180 carpe koi. Tra esposizioni, motori e tradizioni, l'evento mette in evidenza aspetti diversi del folklore nipponico.

? Cosa sapere CremonaFiere ospita il Japan Show e l'Italian Koi Expo il 25 e 26 aprile.. L'evento unisce workshop culturali nipponici e un concorso internazionale con 180 carpe koi.. CremonaFiere ospita il 25 e 26 aprile la quinta edizione del Japan Show insieme all’Italian Koi Expo, portando l’estetica nipponica e il prestigio delle carpe colorate nel cuore della fiera lombarda. Il prossimo fine settimana trasformerà il polo fieristico cremonese in un ponte verso l’Oriente. Da un lato, il Japan Show esplora l’anima del Giappone attraverso l’artigianato, la scrittura, il design e la gastronomia. Dall’altro, l’Italian Koi Expo si conferma l’unico appuntamento internazionale in Italia dedicato alle carpe koi, con un concorso che vede protagonisti oltre 180 esemplari provenienti da vari paesi europei e dall’Italia stessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona si tinge di Giappone: tra carpe koi, motori e folklore

Notizie correlate

Wow, talento in vetrina. Dai laboratori ai motori: il circuito si tinge di rosaImola, 9 marzo 2026 – Un rombo di motori e un cielo che si tinge idealmente di rosa: così l’Autodromo ha accolto ieri l’evento Wow Women Motor –...

Torino si tinge di verde: tra boschi urbani e giardini segretiTorino si conferma una delle metropoli più verdi d’Italia grazie a un patrimonio che supera i cinquanta parchi e trecento chilometri di viali...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: TOP 11 Cremona, i migliori di Terza categoria; La notte che vale una stagione, chi è Edoardo Motta il ‘pararigori’ della Lazio; Top 11 Cremona, i migliori di Seconda categoria; Top 11 Cremona, i migliori di Terza categoria.

A Cremona il Campionato Italiano Fidal di mezza maratona. I favoritiSi tinge di tricolore Cremona che domenica ospita i Campionati italiani di mezza maratona. In palio sei titoli: assoluti, promesse e juniores per uomini e donne sui 21,097 chilometri. Al maschile è ... corrieredellosport.it

Campionato Italiano di Mezza maratona: i favoriti al via della gara di CremonaSi tinge di tricolore Cremona che domenica ospita i Campionati italiani di mezza maratona. In palio sei titoli: assoluti, promesse e juniores per uomini e donne sui 21,097 chilometri. Al maschile è ... tuttosport.com

Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Cremonese #napoli #cremonese #seriea #maradona #cremona - facebook.com facebook

La famiglia Facciotto dona un pianoforte alla sede di Cremona della Camera di Commercio per arricchire la dotazione del Museo diffuso "Anelli" cmp.camcom.it/notizie/la-fam… x.com