L’Autodromo di Imola ha ospitato ieri l’evento Wow Women Motor – Women Opening Ways, una manifestazione dedicata alle donne nel settore motoristico. Durante la giornata, si sono svolte attività legate ai laboratori e ai motori, attirando pubblico e partecipanti. L’evento ha visto la partecipazione di donne di diverse età, impegnate in competizioni e dimostrazioni tecniche.

Imola, 9 marzo 2026 – Un rombo di motori e un cielo che si tinge idealmente di rosa: così l’Autodromo ha accolto ieri l’evento Wow Women Motor – Women Opening Ways, la manifestazione che unisce adrenalina, competenza e talento femminile. In occasione dell’8 marzo, il circuito si è trasformato in un palcoscenico aperto a tutti, dove la velocità delle auto e la determinazione delle donne nelle discipline scientifiche e tecnologiche hanno disegnato una giornata di energia e partecipazione. Laboratori interattivi e workshop . Dalle prime ore del mattino studenti, famiglie e appassionati hanno potuto sperimentare laboratori interattivi e workshop esperienziali nei box e in pista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Wow, talento in vetrina. Dai laboratori ai motori: il circuito si tinge di rosa

