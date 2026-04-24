Crema addio a due storiche botteghe | svaniscono decenni di storia

A Crema due negozi storici, Tappeti Morandi e La Varesina, hanno chiuso le loro attività situate in via XX Settembre. La decisione di cessare l’attività rappresenta la fine di decenni di presenza commerciale in quella zona, segnando un cambiamento nel modello di attività nel centro cittadino. La chiusura di queste botteghe storiche è stata comunicata nelle ultime settimane.

? Cosa sapere Tappeti Morandi e La Varesina chiudono le attività in via XX Settembre a Crema.. Il declino delle botteghe storiche segna il cambio di modello commerciale nel centro.. Via XX Settembre a Crema perde due pilastri del commercio locale: Tappeti Morandi e Scarpe La Varesina abbasseranno le saracinesche tra pochi giorni e ad agosto. Il centro storico subisce un colpo alla sua identità commerciale. Da una parte, l’attività di tappeteria Morandi, presente in città da decenni e in questa specifica via da circa vent’anni, ha avviato una svendita totale per chiudere definitivamente entro la fine del mese corrente. Dall’altra, la calzatura storica La Varesina, situata al numero 82 della stessa via, cesserà l’attività nel mese di agosto dopo ben 81 anni di storia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crema, addio a due storiche botteghe: svaniscono decenni di storia Notizie correlate Rinascono i Boschetti reali di Monza: tornano a zampillare le due fontane storiche “a secco” da decenniMonza, 11 marzo 2026 – Uno stanziamento di 487mila euro della Giunta e un progetto di riqualificazione di BrianzAcque, pronto a partire, per... Botteghe Storiche, c’è un albo: "Valorizzerà di più le attività"Un Albo delle botteghe storiche per valorizzare e promuovere le attività commerciali e artigianali del territorio. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Farinate - Addio a Dariet; Crema, è tempo di chiusure: Tappeti Morandi e Scarpe La Varesina abbassano le saracinesche; Rivolta d'Adda - Rivoltiamo Pagina presenta altri due candidati; Omicidio a Crema: la comunità islamica dà l’addio ad Hamza Salama, ucciso a 20 anni. Dessert da realizzare per il 25 aprile TORTA ALLA NOCCIOLA E CREMA PASTICCERA AL CIOCCOLATO esplosione di sapori..ricetta facile da preparare . LA RICETTA https://blog.giallozafferano.it/rosly/ricetta-torta-alla-nocciola-e-crema-al-cioccolato - facebook.com facebook Oggi. Rigatoni al ragù di manzo con crema di formaggio parmigiano. x.com