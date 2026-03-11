Rinascono i Boschetti reali di Monza | tornano a zampillare le due fontane storiche a secco da decenni

Monza, 11 marzo 2026 – Uno stanziamento di 487mila euro della Giunta e un progetto di riqualificazione di BrianzAcque, pronto a partire, per riqualificare lo spazio verde e ripristinare i celebri giochi d'acqua: la Giunta Comunale di Monza ha approvato nei giorni scorsi il testo della convenzione che prevede un importante intervento di riqualificazione dei Boschetti Reali. Torneranno così a zampillare le due fontane storiche. Il progetto prevede di riattivare le due fontane presenti a lato della statua di Garibaldi, non più in funzione da decenni. In particolare, si provvederà alla riqualificazione strutturale ed estetica delle due fontane, con particolare riferimento al completo rifacimento del fondo vasca con un nuovo strato di i mpermeabilizzazione.