È stato istituito un albo dedicato alle botteghe storiche con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le attività commerciali e artigianali presenti nel territorio. La creazione di questo registro mira a riconoscere ufficialmente i negozi e le botteghe con una lunga storia alle spalle, offrendo un riconoscimento formale alle attività che conservano tradizioni e identità locali.

Un Albo delle botteghe storiche per valorizzare e promuovere le attività commerciali e artigianali del territorio. L’ Unione Valli e Delizie punta sulla memoria e sull’identità locale e, con l’istituzione dell’Albo delle botteghe storiche, avviata nel 2021, rilancia il valore delle attività insediate sul territorio da almeno cinquant’anni. L’iscrizione all’albo è valida per i tre comuni dell’Unione: Argenta, Portomaggiore e Ostellato. Possono iscriversi gli esercizi commerciali al dettaglio, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le imprese artigiane. Per il riconoscimento di "Bottega storica" è necessario aver svolto la stessa attività per almeno cinquant’anni consecutivi nel medesimo locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Botteghe Storiche, c’è un albo: "Valorizzerà di più le attività"

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